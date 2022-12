Eltern: Energiepauschale auch für Kinder zahlen

Erfurt - Die Landeselternvertretungen an Thüringer Schulen und Kindergärten sehen bei der Energiepauschale die Interessen von Kindern nicht berücksichtigt. Die Pauschale werde zwar an steuerpflichtig Beschäftigte, Selbstständige, Rentner und Studierende gezahlt, Kinder seien aber vergessen worden, kritisierte Schul-Elternsprecherin Claudia Koch gemeinsam mit Mirco Trippens von der Kindergarten-Elternvertretung am Montag. „Dabei spüren Familien die Preisanstiege im Energiesektor ganz besonders“, hieß es in einer Mitteilung. „Kinder brauchen ebenso viel Energie wie die Großen.“ Zudem seien Familien mit Kindern bei der Energiepauschale „de facto schlechter gestellt“ als Erwachsene ohne Kinder.

Die einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro ist an Berufstätige bereits ausgezahlt worden. Sie muss versteuert werden. Auch Rentner erhalten diese Summe. Studierende sollen einmalig 200 Euro bekommen.