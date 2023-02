Hannover - Mit einer besonderen Kreation ist Elefantenkuh Indra zu ihrem 50. Geburtstag überrascht worden. Sie erhielt im Zoo Hannover eine Torte, verziert mit Tomaten, Weintrauben und Karotten-Kerzen. Karotten seien die Leibspeise der Elefanten-Chefin, teilte der Zoo am Dienstag mit. Auch die anderen Mitglieder der Elefantenherde durften sich am Obst- und Gemüse-Buffet bedienen.

Die Hannoveraner haben nach Angaben des Zoos eine besondere Verbundenheit zu Indra. Sie war 1973 das erste in der niedersächsischen Landeshauptstadt geborene Elefantenkalb. 1982 habe sie eine Vergiftung erlitten, vermutlich durch mit Schimmelpilzen belastetes Grünfutter. An ihre lebensbedrohliche Krankheit erinnert heute noch ein Riss in ihrem rechten Ohr - damals hatte die Elefantenkuh tagelang Infusionen durch die Ohrvenen erhalten.

Leitkuh ist Indra seit 2009. Nach Angaben des Zoos können Asiatische Elefanten in menschlicher Obhut ein Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen.