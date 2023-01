EKD-Ratsvorsitzende: Benedikts großer Beitrag zur Ökumene

Hannover - Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, hat den Beitrag des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Dialog der Kirchen unterstrichen. Joseph Ratzinger habe mit großem Scharfsinn und intellektueller Prägnanz theologische Beiträge geleistet, die über die katholische Kirche hinaus wirken, erklärte Kurschus am Samstag. „Als Kardinal und später als Papst Benedikt XVI. hat er in Ökumenefragen das Gemeinsame unterstrichen.“

Dabei sei er zutiefst überzeugt gewesen, „dass ein Dialog der Konfessionen nur auf der Grundlage eines klaren eigenen Profils möglich ist“. Darin seien sich die evangelische Kirche und der Papst einig gewesen. „Dass er 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten ist, macht ihn zutiefst menschlich“, sagte Kurschus einer Mitteilung der EKD in Hannover zufolge.