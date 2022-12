Eisige Temperaturen in Thüringen

Erfurt - In Thüringen sind die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag in eisige Regionen gesunken. Am kältesten war es mit minus 14 Grad in Olbersleben (Landkreis Sömmerda), wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. In Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) und Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) sanken die Temperaturen auf jeweils minus 12 Grad. Es war laut DWD die bislang kälteste Nacht in diesem Winter in Thüringen. In den nächsten Tagen soll es weiter frostig bleiben. Am Montag gebe es eine leichte Milderung, aber Glätte- und Unwettergefahr wegen gefrierenden Regens.