Eisige Temperaturen in Sachsen

Dresden - In Sachsen sind die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag eisig kalt gewesen. Am kältesten war es mit minus 15 Grad Celsius in Dippoldiswalde und Sohland an der Spree, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Auch die vorherige Nacht war dort bereits sehr kalt. In den nächsten Tagen soll es weiter frostig bleiben. Am Montag gebe es eine leichte Milderung, aber Glätte- und Unwettergefahr wegen gefrierenden Regens.