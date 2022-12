Eisbären-Verteidiger Guhle beendet Karriere

Berlin - Eishockey-Profi Brendan Guhle (25) vom deutschen Meister Eisbären Berlin hat seine Karriere aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung beendet. „Es war ein Schock, als Brendan uns über seine Entscheidung informiert hat. Wir wurden von dieser vollkommen unvorbereitet getroffen. Nach seiner überstandenen Verletzung war er eine wichtige Stütze in unserer Verteidigung“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer einer Mitteilung von Dienstag zufolge. Man habe vergeblich versucht, ihn umzustimmen. „Es wird schwer, ihn zu ersetzen. Wir möchten festhalten, dass Brendans Entschluss nicht mit seiner Verletzung aus dem Sommer zusammenhängt. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für die Zukunft“. Weitere Angaben machte der Club nicht.

Der 25 Jahre alte Verteidiger war vor der laufenden Saison aus der Organisation des NHL-Teams Anaheim Mighty Ducks nach Berlin gewechselt. Er erlitt im ersten Gruppenspiel der Champions Hockey League eine Gehirnerschütterung und fiel daraufhin lange aus. Am 30. November debütierte er für die Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und absolvierte in der Folge sieben Ligaspiele für den Hauptstadtclub. Darüber hinaus müssen die Berliner der Mitteilung zufolge verletzungsbedingt zunächst auf Verteidiger Korbinian Geibel sowie die beiden Stürmer Manuel Wiederer und Alex Grenier verzichten.