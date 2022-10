Eisbären-Test gegen NHL-Club um Nico Sturm

Berlin - Die Eisbären Berlin bestreiten an diesem Dienstag (20.00 Uhr/ProSieben Maxx) ein Testspiel gegen die San Jose Sharks. Der Club aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga wird in der Arena am Ostbahnhof auch mit dem deutschen Profi Nico Sturm antreten. „Es ist unsere letzte Chance in der Vorbereitung, und wir werden versuchen, uns auf unser Spiel und unsere Special Teams zu konzentrieren“, kündigte der 27-Jährige an, der nach dem Gewinn des Stanley Cups mit Colorado Avalanche im Sommer zu den Sharks gewechsel war. Dem Gastgeber-Team aus der Hauptstadt soll die Partie vor allem der Erfahrung dienen. „Das ist natürlich ein Spiel, bei dem es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht“, sagte Trainer Serge Aubin. Die Spieler des deutschen Meisters sollen den Moment einfach genießen.