Einzug ins Eigenheim: In Sachsen-Anhalt nach rund 16 Monaten

Halle - Der Einzug in das eigene Heim dauert ab der Baugenehmigung in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 16 Monate. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichen Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes in Halle (Saale) zu Baufertigstellung hervor.

Insgesamt wurden nach Angaben der Statistikbehörde im vergangenen Jahr 1971 Wohngebäude mit einer Wohnung fertiggestellt. Besonders schnell ging es in 22 Fällen - in diesen war bereits innerhalb der ersten sechs Monate nach Erteilung der Baugenehmigung die Wohnung bezugsreif. Bei rund einem Drittel dauerte es maximal ein Jahr bis zur Schlüsselübergabe.