Einzahlungen der Hundesteuer im Land um 21 Prozent gestiegen

Halle - Die Gemeinden von Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr dieses Jahres rund eine halbe Million Euro mehr Hundesteuer eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Demnach verbuchten die kommunalen Kassen Einnahmen in Höhe von rund 6,544 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Noch deutlicher sei der Betrag der Hundesteuer im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019, also vor Corona, gestiegen. Das Plus habe dort bei 21 Prozent gelegen. Die höchsten Einnahmen bei der Hundesteuer erzielte Halle (632.000 Euro) gefolgt von Magdeburg (618.000 Euro) und Dessau-Roßlau (246.000 Euro).