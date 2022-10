Eintracht und Hannover 96 jeweils zufrieden mit 0:0

Nach den Partien im DFB-Pokal und dem Aus für beide Mannschaften beenden Braunschweig und Hannover das Wochenende jeweils mit einem 0:0. Beide Teams - zuletzt gut in Form - geben sich damit zufrieden.

Braunschweig/Hannover - Die Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig sind derzeit gut in Form. Am Ende einer Englischen Woche holten die niedersächsischen Rivalen in ihren Spielen jeweils ein 0:0. Beide Teams bekräftigten allerdings jeweils nach kräftezehrenden Spielen im DFB-Pokal, die für beide einige Tage zuvor mit dem Aus im Wettbewerb einhergingen, den leistungsgerechten Ausgang des Spiels.

96-Gegner 1. FC Nürnberg verpasste am Samstag im zweiten Heimspiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl den Premierenerfolg vor den eigenen Fans. „Wir haben alles gegeben, gehen mit 0:0 raus und nehmen den einen Punkt am Ende auch gerne mit. Das ist in Ordnung“, sagte Hannovers Linksverteidiger Derrick Köhn, der beim 0:2 gegen Borussia Dortmund im Pokal geschont wurde.

Kapitän und Torwart Ron-Robert Zieler machte unter anderem die Anstrengungen der insgesamt drei Spiele innerhalb einer Woche für die Nullnummer verantwortlich, bei der „ein bisschen die mentale Frische“ gefehlt habe. 96-Trainer Stefan Leitl befand: „Ich kann mich relativ kurzfassen. Ich finde, dass das 0:0 in Ordnung geht.“

Sein Kollege in Braunschweig bewertete das Unentschieden der Eintracht am Samstag gegen die zuletzt starken Paderborner ähnlich. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden“, sagte Trainer Michael Schiele. In der Schlussphase war sein Team sogar stärker gewesen und hätte den Führungstreffer erzielen können.

Die Niedersachsen haben mit dem 0:0 den erneuten Sprung des SCP an die Tabellenspitze der 2. Liga verhindert. Die Eintracht hat sich nach einem schlechten Saisonstart im Mittelfeld der Tabelle breitgemacht

In der Liga sind die Braunschweiger zudem seit sieben Spielen ungeschlagen. Darüber hinaus kassierten sie in diesen Partien nur sechs Gegentreffer. „Wenn eine Mannschaft wie Paderborn hier ins Stadion kommt, muss man viel investieren, um die Null zu halten. Das ist uns gelungen, das zweite zu Null-Spiel in Folge“, sagte Abwehrspieler Michael Schultz.