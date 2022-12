Einfamilienhaus in Bremen nach Feuer unbewohnbar

Bremen - Ein Einfamilienhaus in Bremen ist nach einem Brand nicht mehr zu bewohnen. Das Feuer war am Sonntag in den Mülltonnen, die an der Hauswand standen, ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen fraßen sich schnell an der Fassade hoch bis in den Dachstuhl, der in Brand geriet. Passanten alarmierten die Feuerwehr. Nach knapp vier Stunden war das Feuer gelöscht. Anwohner sollten zwischenzeitlich aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde niemand, die genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Warum die Mülltonnen in Brand gerieten, war ebenfalls noch unklar.