Chemnitz - In den Morgenstunden ist in einer Dachgeschosswohnung in Chemnitz im Stadtteil Hilbersdorf ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam eine 42-Jährige mit dem Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Bewohner der Dachgeschosswohnung in der Frankenberger Straße Ecke Helmholtzstraße wurde in Sicherheit gebracht. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen an. Die Bundesstraße 169 ist stadtauswärts vollgesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.