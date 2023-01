Eine Leichtverletzte durch Böller: Streit um Pyrotechnik

Halle - Einen Tag vor Silvester hat in Sachsen-Anhalt gezündetes Feuerwerk für einen Unfall und auch Streit gesorgt. Nach Polizeiangaben flog am Freitagabend in Eisleben (Mansfeld-Südharz) ein Böller auf den Balkon einer Wohnung in der Raismesser Straße und detonierte dort. Eine Mieterin, die sich gerade auf dem Balkon befand, wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

In der Innenstadt von Halle (Saale) kam es am Freitagabend wegen des Abbrennens von Pyrotechnik zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Mehrere Menschen zündeten laut Polizei dort Feuerwerk. Zwei Männer, die mit kleineren Kindern unterwegs waren, fühlten sich dadurch gestört. Sie sollen einen der Böller zündenden Männer angegriffen und ihm Pyrotechnik entwendet haben. Danach flüchteten die Angreifer. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam es in einigen Regionen auch zu mehreren Containerbränden, bei denen gezündete Pyrotechnik als Brandursache nicht ausgeschlossen werden könne. Ermittlungen liefen.