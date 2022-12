Einbrecherin harrt über Nacht in Zwischendecke aus

Zwickau - Eine 29-Jährige soll in Zwickau ihren geplanten Diebstahl abgebrochen und die Nacht in der Zwischendecke eines Supermarktes verbracht haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versteckte sich die Frau am Dienstagabend in der Toilette eines großen Supermarktes. Nach Ladenschluss habe sie zunächst versucht, die Tür zum Einkaufsbereich mit einer Zange aufzuhebeln. Als das nicht geklappt habe, sei die 29-Jährige in die Zwischendecke geklettert und habe sich auf diese Weise Zugang in das Ladeninnere verschaffen wollen. Nach eigener Aussage bekam sie allerdings Höhenangst und blieb daraufhin die Nacht in der Zwischendecke.

Am frühen Mittwochmorgen stellte die Polizei die Frau. Ein durchgeführter Drogen-Wischtest schlug positiv auf Crystal Meth an. Da gegen die 29-Jährige ein offener Haftbefehl vorlag, kam sie für die kommende Nacht in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.