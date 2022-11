Ein Toter bei Unfall mit Sattelzug auf A4 nahe Görlitz

Görlitz - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Görlitz ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Nach Angaben der Polizei kollidierten zwischen den Anschlussstellen Görlitz und Kodersdorf ein Sattelzug und ein Pkw, der genaue Unfallhergang war zunächst offen. In beiden Fahrzeugen, die in Richtung Dresden unterwegs waren, saßen laut Polizei insgesamt drei Personen, von denen eine unverletzt blieb. Nach dem Unfall musste die Autobahn für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Auf der Autobahn und einer Umleitungsstrecke bildeten sich Staus.