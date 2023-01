Ein Toter bei Autobrand in Radeberg

Radeberg/Görlitz - Bei einem Autobrand in Radeberg (Landkreis Bautzen) ist ein Mensch gestorben. Die Identität des Toten ist noch unbekannt, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, der Hintergrund des Falles sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in dem Wagen aus noch nicht geklärter Ursache am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Einsatzkräfte hatten die Leiche beim Löschen entdeckt.