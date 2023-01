Ein Todesopfer nach Brand in Seniorenheim

Goslar - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Goslar ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montagmorgen einen entsprechenden Bericht der „Goslarschen Zeitung“. Weitere Details konnte er noch nicht nennen.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr in dem Seniorenpflegezentrum ausgebrochen. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Zur Brandbekämpfung und für die Rettungsmaßnahmen wurden mehrere Verkehrsbereiche um das Seniorenpflegezentrum abgesperrt.