Meppen - Die Sieglosserie des SV Meppen in der 3. Fußball-Liga hält weiter an. Das 1:1 (1:0) am Samstag beim FSV Zwickau war für die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer das 17. Spiel in Serie ohne einen dreifachen Punkterfolg. Dabei hätte das Schlusslicht in Sachsen durchaus als Sieger vom Platz gehen können. Marius Kleinsorge brachte die Emsländer vor den 5000 Zuschauern in der 24. Minute in Führung. Ein Eigentor von Marvin Pourié, der den Ball unglücklich mit dem Schienbein abfälschte (67.), sorgte dann jedoch für den Ausgleich. In der Nachspielzeit forderten die Gastgeber zwei Elfmeter, die aber vom Schiedsrichter nicht gegeben wurden.