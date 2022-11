Ehemaliger Hertha-Präsident mit Goldener Ehrennadel geehrt

Berlin (dpa) – - Der frühere Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, Bernd Schiphorst, ist mit der Goldenen Ehrennadel mit Brillant des Vereins ausgezeichnet worden. Der aktuelle Präsident Kay Bernstein überreichte dem 79-Jährigen auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm die besondere Auszeichnung. „Das ist ganz toll, dass ihr mir diese Ehre zuteilwerden lasst“, sagte Schiphorst bei der Ehrung.

Schiphorst ist Vorsitzender der Hertha-Stiftung, die seit 20 Jahren existiert und gesellschaftlich-soziale Projekte initiiert sowie die Traditionspflege des Vereins unterstützt. Zuvor hatte der Medien-Manager acht Jahre lang den Verein als Präsident geführt. „Ich bin etwas überraschend Präsident geworden, das war nicht geplant“, sagte Schiphorst, dem die „Arbeit in der Stiftung verdammt viel Spaß“ macht.

Zu seinem achtzigsten Geburtstag am 29. Januar 2023 wünscht sich Schiphorst einen Sieg der Blau-Weißen. Einen Tag zuvor spielt Hertha gegen den 1. FC Union im Berliner Olympiastadion.