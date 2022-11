Eastside will in Champions League gegen Cagliari nachlegen

Berlin (dpa/bb) – - Der fünfmalige Champions League-Gewinner und Vorjahresfinalist TTC Berlin Eastside will im Rückspiel gegen ASC Quattro Mori (Italien) den nächsten Sieg in der Königsklasse holen. Am Freitag bestreitet das Team im Freizeitforum Marzahn (18.30 Uhr) das zweite Match in der Dreier-Vorrundengruppe A. Das erste hatten die Hauptstädterinnen in der Besetzung Sabina Surjan, Shan Xiaona und Nina Mittelham nach zwei Siegen von Shan und einem von Mittelham sowie einer Niederlage von Surjan mit 3:1 kämpferisch, aber letztlich doch klar für sich entschieden.

Beim Heimauftritt soll nun überzeugend nachgelegt und der Einzug in die K.o.-Runde perfekt gemacht werden. Die beiden Ersten der Dreier-Gruppe ziehen in die nächste Runde ein, der Dritte spielt im zweitrangigen Europa-Cup weiter.