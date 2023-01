Eastside gewinnt zum achten Mal seit 2014 den DTTB-Pokal

Berlin - Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben zum achten Mal den nationalen Pokal gewonnen. Bei der DTTB-Pokalendrunde in Berlin bezwang der Gastgeber am Sonntag im Finale den TSV Langstadt mit 3:0. Im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße gewannen Sabina Surjan mit 3:0 gegen Tanja Krämer, Nina Mittelham mit 3:2 gegen Franziska Schreiner und Shan Xiaona gegen Chantal Mantz mit 3:1, so dass schon nach drei Einzeln die Entscheidung gefallen war. Bei der zehnten Auflage seit der Wiederbelebung des Wettbewerbs 2013/14 war es der achte Pokalsieg für die Berlinerinnen.

Zum Auftakt des Final-Four-Turniers hatte Eastside im Halbfinale den SV Böblingen mit 3:0 besiegt. Der TSV Langstadt hatte in der Vorschlussrunde den TSV Schwabhausen mit 3:2 ausgeschaltet.