E-Bike-Projekt „Ladepünktchen“ aus Wendland bald in Altmark

Tangermünde/Lüchow - Wer in der Altmark mit dem E-Bike unterwegs ist, soll ab dem kommenden Jahr auf eine dichtere Ladeinfrastruktur zurückgreifen können. Das „Ladepünktchen“-Projekt aus dem niedersächsischen Wendland solle im Frühjahr auf den angrenzenden Norden Sachsen-Anhalts ausgeweitet werden, teilte der Verein „AltmarkMacher“ in Tangermünde mit, der das Projekt koordiniert. Ziel sei es, perspektivisch hundert „Ladepünktchen“ in den Landkreisen Stendal und Salzwedel zu etablieren und auf einer Karte abzubilden.

Bei den „Ladepünktchen“ handele es sich um Orte, an denen gegen eine Spende der E-Bike-Akku aufgeladen werden könne. Touristiker, Gastronomen, Geschäftsinhaber, Unternehmer, Kirchen, Kommunen und Privatpersonen müssten dafür nur ein vom Verein zur Verfügung gestelltes Schild anbringen und Steckdosen bereitstellen.

Im Mai 2021 war das Projekt im Landkreis Lüchow-Dannenberg gestartet. Bis jetzt konnten nach Angaben der dortigen Mobilitätsagentur 66 „Ladepünktchen“ installiert werden, vor allem im Tourismus-Sektor. Die jetzt gestartete Ausweitung auf die Altmark zeige, dass „Mobilität nicht an der Landesgrenze aufhört“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landkreises.