Durchsuchungen in Straußfurt wegen Hakenkreuz-Sprengsatz

Straußfurt - Knapp eine Woche nach dem Fund von Sprengsätzen mit Hakenkreuz-Beschriftung an einem Bahnhof in Straußfurt sind am Freitag Wohnungen und ein Gartengrundstück durchsucht worden. Die durchsuchten Gebäude in und um Straußfurt stehen in Verbindung mit vier Männern im Alter von 17 bis 33 Jahren, die der Polizei aufgrund kleinerer krimineller Delikte bekannt seien, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA). Auf sie sei man aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung aufmerksam geworden. Aktuell dauern Durchsuchungen und Verhöre laut LKA noch an, ein Ergebnis gibt es noch nicht.

Am vergangenen Sonntag waren am Straußfurter Bahnhof von einem Zeugen selbstgebaute und dort hinterlegte Sprengsätzen gefunden worden. Wer sie dort deponierte und warum, ist noch offen. Weil auf einem der zwei Sprengsatz-Päckchen ein Hakenkreuz aufgezeichnet war und somit der Verdacht politisch motivierter Kriminalität im Raum steht, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.