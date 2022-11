Durchsuchung: Drogen, Waffen und ein verletzter Hund

Stendal - Die Polizei hat in Stendal ein Haus wegen Ermittlungen zu Drogenhandel durchsucht. Es werde gegen mehrere Beschuldigte im Alter von 29 Jahren und 44 Jahren ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden unter anderem „Betäubungsmittel im Gramm-Bereich“ und verschiedene Waffen sichergestellt. Außerdem wurde laut Polizei ein Hund verletzt, der nicht durch den Halter zurückgehalten wurde.