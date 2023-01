Duell der Ligakonkurrenten: Zwickau unterliegt SGD mit 0:3

Zwickau - Anderthalb Wochen vor dem Wiederbeginn der 3. Fußball-Liga könnten die Gemütslagen in Zwickau und Dresden kaum unterschiedlicher sein. Während die Westsachsen die 0:3-Testspielniederlage vom Dienstag schnellstmöglich aufarbeiten müssen, können die Landeshauptstädter die letzten Vorbereitungen gestärkt angehen. In einer über weite Strecken einseitigen Partie brachten Christian Conteh (21./27.) und Dennis Borkowski (24.) die SGD früh auf die Siegerstraße. Die Begegnung in der Zwickauer GGZ Arena musste aufgrund von Umbaumaßnahmen ohne Zuschauer stattfinden.

Beide Mannschaften bestreiten am kommenden Samstag (jeweils 13 Uhr) ihre Generalproben. Während Zwickau unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Oberligist VfB Auerbach trifft, erwartet Dresden den polnischen Erstligisten Miedz Legnica im Trainingszentrum der Walter-Fritzsch-Akademie.

Im ersten Ligaduell kommt es für den FSV zum Schlagabtausch mit dem VfB Oldenburg (13. Januar/ 19. 00 Uhr). Gegen den Aufsteiger, der zugleich unmittelbarer Tabellennachbar ist, ist ein Heimsieg im Abstiegskampf Pflicht. Zwei Tage später ist die SGD vor heimischem Publikum gegen den SV Meppen (13.00 Uhr) gefordert.