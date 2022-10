Dritte Tarifrunde für Metall- und Elektroindustrie beginnt

Magdeburg - Für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt steht heute um 14.00 Uhr in Magdeburg die dritte Tarifrunde an. Die beiden vorangegangenen Tarifrunden hätten große Differenzen zwischen den Vertretern der IG Metall und des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt (VME) offenbart, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft.

Die IG Metall will acht Prozent mehr Geld, möglichst über eine Laufzeit von zwölf Monaten. VME-Verhandlungsführer Frank Aschenbach sagte, man teile die Sorgen der Beschäftigten angesichts der hohen Inflation. „Jedoch treffen die enormen Preissteigerungen die Unternehmen mit der gleichen Wucht und können nicht durch die eigenen Verkaufspreise kompensiert werden“, sagte er. Am Freitag läuft nach Angaben der Gewerkschaft die Friedenspflicht aus. Ab Samstag sind daher Warnstreiks möglich.