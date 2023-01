Dritte Liga im Nordwesten: Neustart im Abstiegskampf

In der 3. Liga rollt am Wochenende wieder der Ball. Die drei Nordwestclubs Osnabrück, Oldenburg und Meppen mischen im Abstiegskampf mit. Auf diese Personen kommt es jetzt in den Vereinen an.

Oldenburg/Osnabrück - Für die Fußball-Drittligisten im Nordwesten startet das Ligajahr am Wochenende. Während sich der VfL Osnabrück vor der WM-Unterbrechung aus der Abstiegszone etwas befreien konnte, sind Aufsteiger VfB Oldenburg und der SV Meppen mittendrin. Wer sind die wichtigen Köpfe der drei Clubs vor dem Wiederbeginn der dritthöchsten deutschen Spielklasse?

Ba-Muaka Simakala, Torjäger beim VfL Osnabrück (10. Tabellenrang)

Eigentlich müsste Ba-Muaka Simakala mindestens irgendwo bei einem Zweitliga-Club unter Vertrag stehen. Technisch versiert, schnell, torgefährlich - der Angreifer (25) bringt alles mit, um im Profi-Fußball mitzumischen. Auch in dieser Saison hat Simakala bereits acht Mal getroffen. Im letzten Spiel vor der WM-Pause war er beim 3:0 im Derby beim SV Meppen mit zwei Treffern und einer Vorlage der überragende Spieler.

Genau solche Leistungen erwartet Trainer Tobias Schweinsteiger im zweiten Saisonteil nun kontinuierlich von Simakala. Vor allem im Abschluss muss der Außenstürmer noch kaltschnäuziger werden. Im ersten Saisonteil ließ er noch zu viele Großchancen aus. Dabei feierte er vor sechs Jahren bereits sein Erstliga-Debüt, kam im Trikot von Borussia Mönchengladbach in Darmstadt für rund zehn Minuten zum Einsatz.

„Ich kann mich noch erinnern, dass ich ab dem Zeitpunkt, als ich den Platz betreten hatte, nicht mehr aufgehört habe zu strahlen“, sagte Simakala nun im Interview des Online-Portals „liga3-online.de“. „Wenn ich an dieses Spiel zurückdenke, weckt es immer wieder den Ansporn, eines Tages wieder in die höchste Spielklasse zurückkehren zu wollen“, sagte der Stürmer, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Schon am Samstag (14.00 Uhr) gegen Viktoria Köln will er wieder Werbung in eigener Sache machen.

Marc Stendera, Neuzugang im Mittelfeld, VfB Oldenburg (16. Tabellenrang)

Er könne „ein großer Bundesliga-Spieler werden“. Man könne ihn „mit Pirlo vergleichen“. Er werde „der nächste Götze“. So redete man bei Eintracht Frankfurt über Marc Stendera, als der erst 17 Jahre alt war. Die Zitate stammen von einem ersten Bundesliga-Trainer Armin Veh und von der Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel. Allein: Diese hohen Erwartungen haben sich nie erfüllt. Zwischen Weihnachten und Silvester unterschrieb der mittlerweile 27-jährige Stendera einen Vertrag beim Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg. Davor war er ein halbes Jahr lang arbeitslos und hielt sich beim Regionalligisten Hessen Kassel fit.

„Ich freue mich darauf, dass ich beim VfB die Möglichkeit bekomme, wieder auf hohem Niveau Fußball zu spielen“, sagte Stendera, der in den vergangenen Jahren vor allem eines hatte: viel Pech. 2016 warf ihn eine schwere Knieverletzung zurück. Seine späteren Trainer wie Niko Kovac und Adi Hütter sahen in ihm längst nicht mehr das, was sich noch Veh oder auch Thomas Schaaf in Frankfurt von ihm versprachen.

Anders als Götze und Pirlo wechselte der zentrale Mittelfeldspieler dann auch nicht zu Bayern München oder Juventus Turin, sondern zu Hannover 96 und dem FC Ingolstadt. In Oldenburg will er sich nun wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Und dem vor der WM-Pause in sieben Spielen sieglosen Tabellen-16. zum Klassenerhalt verhelfen. „Es kann für alle Seiten eine Win-win-Situation werden“, sagte der Sportliche Leiter Sebastian Schachten. Schon am Freitagabend spielt der VfB beim punktgleichen FSV Zwickau.

Luka Tankulic, Mittelfeldspieler, SV Meppen (19. Tabellenrang)

Das nahende Comeback des 31 Jahre alten Spielmachers und Kapitäns fühlt sich wie ein Neuzugang an. Nach mehrmonatiger Verletzung kehrte der kreative Kopf des Meppener Spiels zuletzt zurück auf den Trainingsplatz - vorerst trainiert er aber individuell. „Wir hoffen, dass er in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, teilte ein Sprecher des Clubs am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

Wegen einer Meniskusverletzung im Juli wurde er in der laufenden Spielzeit schmerzlich vermisst. Tankulic war mit 14 Treffern und sechs Vorlagen Top-Scorer der vergangenen Saison. „Luka ist einer der besten Zehner der Liga“, schwärmte Geschäftsführer Ronald Maul in einem Interview Ende November. Sein Ersatz Mirnes Pepic - Sommerneuzugang aus Würzburg - startete erst offensiver und wurde im späteren Verlauf der Spielzeit häufiger defensiver in der Mitte eingesetzt. Er kam bei 15 Einsätzen auf keinen Treffer und keine Vorlage.

Das 0:3 im Derby gegen den VfL Osnabrück vor der WM-Unterbrechung war der Tiefpunkt eines sportlich verkorksten Jahres für Meppen. Die Partie gilt als Schlusspunkt einer fürchterlichen Serie von 13 sieglosen Spielen in der Liga. Für die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) muss die Mannschaft aber noch ohne Tankulic auskommen.