Dresden - Der Dresdner Professor für Datenbanken, Wolfgang Lehner, gehört ab Februar dem Wissenschaftsrat an. Der Direktor des Instituts für Systemarchitektur der Technischen Universität Dresden wurde nach deren Angaben vom Montag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in das Gremium berufen, das Bund und Länder in Fragen der Entwicklung von Wissenschaft, Forschung und Hochschulen berät.

Lehner sprach von einer großen Ehre, an der „gestaltenden Digitalisierung“ mitzuwirken. Dabei sei ihm der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse, „vor allem hinsichtlich der Rolle von Daten, in Wirtschaft und Gesellschaft“, großes Anliegen. Lehner forscht zu Datenmanagement-Infrastrukturen in großen verteilten Informationssystemen, zur Entwicklung neuartiger Datenbankfunktionalität zur Unterstützung von Data-Science- und Machine-Learning-Algorithmen sowie Techniken zur Beschleunigung bei Abfragen in sehr großen Datenmengen. Er ist international in der Wissenschaftsgemeinschaft aktiv und bis in die Industrie vernetzt.