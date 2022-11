Drei Verletzte nach Massenschlägerei in Leipzig-Lindenau

Leipzig - Drei Menschen sind bei einer Massenschlägerei im Leipziger Stadtteil Lindenau verletzt worden. Nachdem die Polizei am Freitagabend am Tatort eingetroffen war, konnten die Beamten nur noch die drei Verletzten feststellen, wie ein Sprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Nach Zeugenaussagen waren etwa 50 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt. Der Grund für die Schlägerei war unklar. Die Verletzten konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung noch am selben Abend wieder verlassen.