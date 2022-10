Drei Verletzte bei Unfall im Landkreis Görlitz

Niesky - Bei einem Unfall auf der B115 bei Niesky (Landkreis Görlitz) sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 62 Jahre alter Autofahrer wollte am Sonntag links auf einen Waldweg abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 73-Jährigen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 73-Jährige hatte den Wagen überholen wollen. Der 62-Jährige und seine 60 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 73-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten, so die Sprecherin.