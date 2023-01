Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 1

Sittensen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 nahe Sittensen im Landkreis Rotenburg sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin war am Sonntag mit ihren beiden Kindern in Richtung Bremen unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie von der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte, übersah sie vermutlich den Wagen eines ebenfalls 44-Jährigen. Das Auto der Familie geriet ins Schleudern und blieb in einem Straßengraben stehen. Die Frau und ihre 16-jährige Tochter wurden leicht verletzt, ihr drei Jahre alter Sohn erlitt schwere Verletzungen.