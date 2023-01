Drei Polizisten von 28 Jahre altem Mann verletzt

Zwickau - Nach einer Prügelei hat ein Mann drei Polizisten in Zwickau verletzt. Zunächst hatte sich der 28-Jährige am Freitagabend mit zwei anderen Männern eine körperliche Auseinandersetzung geliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten, flüchtete der Mann zunächst, wurde aber gestellt. Dabei leistete der 28-Jährige Widerstand und verletzte die drei Polizisten.

Gegen alle drei Beteiligten wird wegen Körperverletzung ermittelt. Der 28-Jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.