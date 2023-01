Drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuhr - Drei Männer, die gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben sollen, sind von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Bei der Festnahme am Dienstagnachmittag in Stuhr (Landkreis Diepholz) beschlagnahmte die Polizei Kokain. Anschließend stellten die Beamten bei Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftshäusern weitere Beweismittel sicher: eine Pistole, zwei Schreckschusspistolen und Bargeld. Die drei Verdächtigen - 28, 32 und 36 Jahre alt - befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das ging am Donnerstag aus einer gemeinsamen Pressemitteilung mehrerer Behörden hervor.

Die durchsuchten Häuser stehen in Lohne, Steinfeld (beides Landkreis Vechta), Diepholz und Bremen. Die Festgenommenen wohnen in Lohne und Bremen.

An der Festnahme und den Durchsuchungen waren mehrere Behörden beteiligt: Die Polizeiinspektion Cloppenburg und Vechta, die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaften Osnabrück und Bremen. Zudem wurden die Polizisten von Beamten weiterer Polizeibehörden unterstützt.