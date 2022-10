Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Südthüringen

Schleusingen - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Hildburghausen drei Menschen verletzt worden. Wie die am Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 19-jährige Autofahrerin am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Schleusingen und Erlau beim Linksabbiegen das Auto einer 18-Jährigen übersehen. Bei der Kollision am Abzweig Breitenbach wurden die beiden jungen Frauen und der Beifahrer der 18-Jährigen leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.