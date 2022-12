Dirk Pejril neuer Verfassungsschutzpräsident

Hannover - Dirk Pejril ist neuer Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Die Landesregierung habe dem Vorschlag des Innenministeriums zugestimmt, teilte das Haus von Minister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Hannover mit. Der bisherige Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut war im Oktober in den Ruhestand gegangen. Er war knapp vier Jahre Präsident der Behörde.

Witthaut wurde vor wenigen Wochen von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) zum Sonderbeauftragten für den Verfassungsschutz im Nordosten berufen.

Pejril ist den Angaben zufolge seit Mai 2013 im Innenministerium tätig und übernahm 2018 die Leitung des Referatss Kriminalitätsbekämpfung. Vor seiner Tätigkeit im Innenministerium war er demnach bei der Polizeidirektion Göttingen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt.

Innenminister Pistorius sagte laut Mitteilung: „Wir leben in anspruchsvollen Zeiten, das gilt insbesondere auch für den Bereich der Sicherheitsbehörden. Erst vor zwei Wochen hat uns alle die Razzia gegen vermeintliche Verschwörer aus dem Reichsbürger-Milieu erschüttert.“ Pejril werde sein Amt umgehend antreten, hieß es.