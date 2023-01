Direktion gibt Arbeitsmarktdaten für Dezember 2022 bekannt

Halle - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am Dienstag (10.00) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt zum Jahreswechsel. Saisonal bedingt wird mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Monat Dezember 2022 gerechnet, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Hintergrund ist, dass witterungsbedingt Arbeiten im Freien teils ruhten. Zuletzt waren Mitte November rund 77.800 Arbeitslose in Sachsen-Anhalt registriert. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 7,1 Prozent. Als eines der dringendsten Probleme auf dem Arbeitsmarkt sehen Experten den Mangel an Arbeitskräften. Gesucht werden Fachkräfte, aber auch Mitarbeiter für Helfertätigkeiten wie auf dem Bau oder in der Pflege. Im Angebot der Arbeitsagenturen waren zuletzt rund 21.600 Jobs aus nahezu allen Branchen.