Leipzig - Pop-Sänger Dieter Bohlen (68) hat nach Konzerten in der DDR nach eigenen Angaben einen Großteil seiner Gage in Ostmark an die Fans verteilt. „Ich hatte da ein oder zwei Koffer mit dem Geld und habe den Großteil davon einfach den Fans zurückgegeben, weil ich mit dem Zeug ja nichts machen konnte“, sagte der 68-Jährige der „Leipziger Volkszeitung“ (Samstag). „Man hat mir zwar gesagt, ich könnte nach Ost-Berlin und davon Meißner Porzellan oder einen Blüthner-Flügel kaufen, was ich auch versucht habe, aber da haben die gesagt: Wartezeit 16 Jahre. Da war's dann auch egal.“

Bohlen sagte, er könne sich nicht mehr erinnern, wo er vor dem Mauerfall in der DDR aufgetreten sei. Einige Open Airs seien dabei gewesen. „Was hängengeblieben ist, ist die Begeisterung der Fans im Osten. Da hattest du manchmal das Gefühl, du bist Michael Jackson oder so. Ich habe da wirklich sehr, sehr gerne gespielt“, sagte der Musiker, der demnächst auf Abschiedstour gehen wird, und derzeit noch einmal Chefjuror der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ist.