Dienstag in Berlin und Brandenburg mild und sonnig

Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße.

Potsdam - Am Dienstag wird es in Berlin und Brandenburg zunächst sonnig und mild. Nur in der Uckermark gibt es anfangs noch dichte Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad bleibt es tagsüber trocken. Zum Abend ziehen von Westen Wolken auf.

In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel bedeckt, mancherorts regnet es. Die Temperaturen fallen auf zehn bis sieben Grad. Am Mittwoch bleibt es wolkig mit örtlichen Schauern bei ähnlichen Temperaturen wie am Dienstag.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt größtenteils trocken mit Tiefstwerten zwischen neun und sieben Grad. Der Donnerstag wird bewölkt und etwas kühler bei 12 bis 14 Grad. Ab dem Mittag lockert es zunehmend auf.