Diebstahl von Zigaretten gelingt mit Sprengmitteln nicht

Sangerhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bislang noch unbekannte Täter in Sangerhausen daran gescheitert, mit Sprengmitteln an Zigaretten aus einem Atomaten zu kommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Automat stark deformiert. Dieser habe jedoch standgehalten, so dass die Täter nicht an die Tabakwaren gelangten. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.