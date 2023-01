Diebe stehlen Senior EC-Karte: Mehr als 38.000 Euro Schaden

Bad Nenndorf - Diebe haben einem Senior in Bad Nenndorf westlich von Hannover die Bankkarte gestohlen und damit innerhalb von zwei Tagen 143-mal Bargeld an Automaten und in Geschäften abgehoben. Die Täter erbeuteten so mehr als 38.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge waren die unbekannten Täter an die EC-Karte und die zugehörige PIN gelangt, als 83-Jährigen am Montag in einer Bank in Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg an einem Geldautomaten Geld abhob.

Demnach standen die mutmaßlichen Täter etwa zwei bis fünf Meter von dem Geldautomaten entfernt, als der Senior seine PIN eingab. Ein Täter hat laut der Polizei wahrscheinlich die Eingabe beobachtet und die Zahlenkombination abgelesen. Ein anderer Täter sprach den Mann nach dem Geldabheben an, ob er einen auf dem Boden liegenden 20-Euro-Schein verloren habe. Bei diesem Gespräch soll dem 83-Jährigen dann die Bankkarte gestohlen worden sein. Drei Minuten nach dem Verlassen der Bank hoben die Täter das erste Geld ab.

Die Polizei nahm den Fall zum Anlass, um vor dem sogenannten Shoulder-Surfen zu warnen. Bei der Eingabe der PIN und dem Einsatz von Bankkarten sollte darauf geachtet werden, dass niemand die Zahlenkombination ablesen könne. „Bitten Sie Personen darum, ein oder mehrere Schritte zurückzutreten, wenn Sie den PIN an dem Geldautomaten oder an einer Kasse eingeben wollen.“