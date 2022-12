Diebe stehlen Feuerwerk im Wert von rund 5000 Euro

Wardenburg - Unbekannte haben in Wardenburg im Landkreis Oldenburg Böller und Raketen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Das Feuerwerk wurde aus Sicherheitsgründen in einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes gelagert, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Erst zum Start des Verkaufes fiel den Angestellten des Marktes der Diebstahl auf. Die Täter schlugen nach Angaben der Polizei zwischen dem Samstag- und dem Mittwochnachmittag zu. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges gesehen haben.