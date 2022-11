Diebe stehlen Autoräder im Wert von rund 90.000 Euro

Erfurt - Unbekannte Diebe haben auf dem Gelände eines Autohauses in Erfurt die Räder von elf Neuwagen abgebaut und gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zutritt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach verursachten sie beim Abmontieren einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro an den Autos. Den Wert der gestohlenen hochwertigen Radsätze bezifferte die Polizei auf rund 90.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.