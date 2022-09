Berlin - In Berlin-Prenzlauer Berg haben Diebe zwei Geldautomaten gesprengt. Dabei sei am Montagmorgen eine nicht unerhebliche Menge Bargeld erbeutet worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien flüchtig. Bei der betroffenen Bankfiliale an der Ecke Marienburger Straße/Prenzlauer Allee wurden den Angaben zufolge durch die Sprengung die Glasscheiben zerstört.