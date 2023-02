Hennigsdorf - Unbekannte sind mit einem Auto in das Fenster eines Juweliergeschäfts in Hennigsdorf gefahren und haben Schmuck entwendet. Nach Polizeiangaben durchbrachen die Diebe am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Fahrzeug den Eingang des Einkaufszentrums der Stadt im Landkreis Oberhavel, fuhren durch das Center bis zum Juweliergeschäft und durchstießen die Eingangstür. Im Geschäft entwendeten sie dann Schmuck von bisher unbekanntem Wert, flüchteten anschließend zu Fuß zu einem wartenden Auto und entkamen in zunächst unbekannte Richtung, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.

Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei setzt auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen und Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen.