Glandorf - Unbekannte Täter haben in Glandorf im Landkreis Osnabrück einen Bestattungswagen von einem Friedhofsgelände gestohlen. Die Täter brachen in der Nacht auf Samstag in das Friedhofsgelände ein, wie die Polizei Osnabrück am Sonntag mitteilte. Aus einem Geräteschuppen entwendeten sie daraufhin einen Bestattungswagen. Dabei handelte es sich um einen Anhänger, der für den Transport von Grabsteinen gebraucht wird. Der Anhänger sei ohne Metallrahmen und Deichsel entwendet worden, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.