Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde während des Einkaufens in einem Supermarkt in Berlin um ihr Portemonaie erleichtert.

Berlin/DUR/awe - Diebe machen auch vor ehemaligen Staatsdienerinnen nicht Halt. Wie Bild und Spiegel melden, wurde die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in einem Supermarkt bestohlen. Merkel kaufte in einem Geschäft in der Berliner Morsestraße ein - samt Personenschutz.

Doch ein Langfinger gelangte trotz der Überwachung der ehemaligen Kanzlerin an ihre Brieftasche. Diese soll Merkel nicht am Körper getragen haben. In dem Portemonaie sollen sich Personalausweis, Führerschein und eine Geldkarte befunden haben. Merkel selbst habe den Diebstahl bei der Polizei gemeldet, heißt es weiter.