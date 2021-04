Auf Sonne folgt Neuschnee: Die Wetterachterbahn geht weiter

Halle (Saale) - Der April macht, was er will: Am Sonntag noch sorgten Temperaturen über 20 Grad und einzelne Gewitter vor allem im Süden und Osten Deutschlands für Frühsommer-Flair. Davon ist am Montag überhaupt nichts mehr zu spüren: Die Wetterachterbahn setzt zu einer ausgedehnten Talfahrt an, bringt einen Temperatursturz mit regionalem Schnee und mitunter knackigen Nachtfrösten - und das noch bis zum nächsten Wochenende.

„In dieser Woche wird kein Aprilfrühling stattfinden“, sagt Meteorologe Dominik Jung gegenüber wetter.net. „Hoch Queen ist schuld an der Aprilmisere. Es blockiert die milden Luftmassen aus Westen und Südwesten und macht den Weg frei für kalte Luftmassen aus Nordeuropa. Solange das Hoch westlich von uns liegen bleibt, wird das mit warmen Frühlingswetter weiterhin nichts werden“ erklärt er. Dabei wird es nicht überall bei Regen bleiben, denn der Niederschlag kann vor allem in den Mittelgebirgen in Schnee übergehen. Ab etwa 400 Meter Höhe präsentiert sich die Landschaft teils in weißem Winterkleid, in höheren Lagen bei Neuschneemengen zwischen 5 und 10 cm sogar tiefwinterlich.

Besondere Vorsicht ist auch für Autofahrer und Hobbygärtner geboten. Wer schon mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte auf gefrierende Glätte achten. Und der Frost könnte Obstblüten schädigen, also die empfindlichen Kübelpflanzen lieber noch drinnen lassen.

Ob sich daran nächste Woche etwas ändern wird, ist derzeit noch offen. Bis zum Wochenende ist jedenfalls keine Erwärmung in Sicht. (mz/Robert Martin)