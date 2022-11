DGB fordert bessere Berufsorientierung an Gymnasien

Magdeburg - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt hat erneut eine verbesserte Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler insbesondere an den Gymnasien gefordert. „Wenn wir wissen, ein großer Teil der Auszubildenden hat ein Abitur, dann brauchen wir auch eine anständige Berufsorientierung“, sagte DGB-Landesjugendsekretär Fabian Pfister am Freitag in Magdeburg. So wüssten die jungen Menschen eher, worauf sie sich einlassen, weniger Ausbildungsverträge würden gelöst. Das Land sollte aus Sicht des DGB für eine verbindliche Berufsorientierung für alle anbieten, spezifisch für die Schulformen und Geschlechter.

Ein bestehendes Landesfachkonzept sei zwar gut: Es starte in der siebten und reiche bis zu neunten Klasse, beinhalte zwei Betriebspraktika und Kompetenzerkundungen. Berufsberater seien eingebunden. „Das findet schon alles statt, bei den Gymnasien aber nicht.“

In einer Befragung für den aktuellen Ausbildungsreport der DGB Jugend haben laut Pfister 31 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen die schulische Berufsorientierung geholfen oder sehr geholfen hat. Bei ehemaligen Hauptschülern seien es 48 Prozent gewesen, bei Befragten mit Abitur nur 18 Prozent. „Das ist ein problematischer Befund“, sagte Pfister.