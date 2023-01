Berlin - Der 1. FC Union Berlin empfängt am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Mannschaft aus dem Osten der Hauptstadt befindet sich nach drei Pflichtspielsiegen in drei Spielen in diesem Jahr in einer ausgezeichneten Verfassung und kann nahezu in Bestbesetzung antreten.

Der Gegner aus Niedersachsen kassierte zwar zuletzt eine Meisterschafts-Niederlage beim SV Werder Bremen, blieb davor aber elf Spiele ungeschlagen. Er werde ein ganz schweres Spiel, prophezeite Union-Trainer Urs Fischer, Wolfsburg sei die Mannschaft der Stunde.