Dresden - Die Deutsche Fotothek gönnt sich zum hundertjährigen Jubiläum 2024 ein zeitgenössisches Auftragswerk. Der Berliner Fotograf Bastian Gehbauer erhält eine Art Stipendium für die künstlerische Arbeit in Auseinandersetzung mit einem der größten deutschen Bildarchive, wie die Einrichtung an der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden am Dienstag mitteilte. Gehbauer, Jahrgang 1985, sei von einer Jury aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt worden.

Er wolle sich mit den fotografischen Überresten von Gebäuden im Bestand des Archivs beschäftigen, „die als Demonstration einer scheinbaren politischen Überlegenheit zerstört wurden“, sagte Gehbauer. „Mich interessieren dabei alle politischen Systeme Deutschlands im 20. und 19. Jahrhundert“ - und auch der Alterungsprozess von Fotografien.

Die Deutsche Fotothek wurde 1924 in Chemnitz als Sächsische Landesbildstelle gegründet und entwickelte sich nach 1945 zu einem Bildarchiv zur Kunst- und Kulturgeschichte mit zunehmend universalem Anspruch. Mit rund sechs Millionen Medien ist sie heute ein Ort zu Erhaltung, Archivierung, Erforschung und Präsentation von Werken und Nachlässen bedeutender deutscher oder in Deutschland arbeitender Fotografen.